شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ونشاط رياح وانخفاض بالحرارة.. اعرف تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت 4 سبتمبر 2021 إلى الخميس المقبل، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :

- طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة وباقى الأنحاء.

- اعتبارا من غدا الأحد تحسن نسبى فى الأحوال الجوية حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 : 3 درجة على كافة الأنحاء

- شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية

- تظهر السحب المنخفضة فى الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحا .

- نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى و السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

وفيما يلى مواعيد وتفاصيل فرص الأمطار خلال الأيام المقبلة ، كما يلى :

- السبت 4 سبتمبر:

فرص أمطار خفيفة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر و أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة فى مرسى علم والمجرى الملاحى وأبو سمبل .

واعتبارا من الثلاثاء توقعات بفرص أمطار على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.