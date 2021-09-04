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جولة الـ8 ساعات.. مدبولي يشيد بتنفيذ مشروع النهر الأخضر في العاصمة الإدارية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، جولة اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة التي استغرقت نحو 8 ساعات، بتفقد سير العمل في عدد من المشروعات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، منها حي جاردن سيتي، وزيارة مشروع النهر الأخضر.

وأكد رئيس الوزراء أن المشروعات السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة لها أهمية كبيرة، حيث تمثل عنصر جذب كبير لهذا المشروع الحضاري، مضيفًا أن الحكومة حريصة على متابعة التنفيذ للتأكد من أنه يتم بالجودة المطلوبة ووفق المعدل الزمني المحدد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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