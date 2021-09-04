تقنين أوضاع 60 عقارًا في مدينة طابا بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أصدر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قرارًا بتقنين أوضاع 60 بيتًا بدويًا في وادي المراغ والشاطئ الوردي بمدينة طابا، و ذلك تيسيرًا على المواطنين بالمدينة.

وأعلن أنه سيجري وضع خطة لترميم 19 بيتا بدويا بمنطقة عرب النجمات التابعة لمدينة طابا، ضمن خطة المحافظة بتوفير حياة كريمة لمواطني التجمعات البدوية والوديان والقرى الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك اليوم السبت خلال لقاء اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مع على الشحات، رئيس مدينة طابا، والشيخ سلامة مسمح، ممثلًا عن بدو المدينة، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ.

وقال المحافظ إنه جرى التصديق على بناء 116 بيت بدوي جديد داخل 7 تجمعات بدوية تابعة لمدينة طابا، وجرى اختيار موقع الأرض التي سيجري البناء عليها، وتحديد أسماء المنتفعين من هذه المنازل البدوية، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن ينتهي المشروع في مدة لا تزيد عن عام فقط.