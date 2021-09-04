قد تصل لـ10 سنوات.. ما العقوبة المتوقعة على "سمكري البني آدمين"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

عقوبة رادعة قد تكون في انتظار "ي. خ" الشهير بـ"سمكري البني آدمين" بعدما ضبطته أجهزة الأمن وأمرت النيابة المختصة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة استبدال المهنة في بطاقة الرقم القومي، من خريج تربية رياضية إلى طبيب علاج طبيعي، وتزوير شهادة التخرج الخاصة.

وقال المحامي أحمد الأسيوطي، في تصريحات لـ"الخليج 365"، مساء السبت، إن المتهم إذا أحيل للمحاكمة من المتوقع أن يُصدر بحقه حكمًا بالسجن المشدد أو السجن من 3 لـ10 سنوات على الأكثر وفق المادة 214 من قانون العقوبات.

وتنص المادة 214 على "أنه من استعمل الأوراق المزورة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات"

وأضاف "الأسيوطي" أن تزوير بطاقة الرقم القومي أو إدخال أي بيانات على غير الحقيقة تُعد جناية في قانون العقوبات وعرفتها المادة 212 أن "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا من خلال أحكام صادرة أو وثائق أو دفاتر وسجلات أو تقارير ومحاضر وغيرها من الأوراق التي تحتوي على إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو زيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين".

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، ومباحث الأموال العامة، وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، أغلقوا وشمعوا بالأمس مقر المركز المملوك لـ"سمكرى البنى آدمين" فى مدينة نصر، حرصًا وحفاظا على صحة المواطنين، وطالبت بالتأكد من هويته ومن ترخيص المكان وترخيص مزاولة المهنة.

وكانت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، أعلنت عبر حسابها على فيسبوك، إن ذلك يأتي بعد جهودها بجانب اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور سامي سعد النقيب العام للعلاج الطبيعي؛ لمحاربة الدخلاء والأدعياء ومنتحلي صفة أخصائي العلاج الطبيعي، بالتعاون مع أجهزة الدولة التنفيذية، وبالتعاون مع مديرية أمن القاهرة، والنيابة العامة.

كانت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، حذرت المواطنين من التعامل مع المدعو "ي.خ.ع" وشهرته "سمكرى البنى آدمين، لانتحاله صفة أخصائي العلاج الطبيعي، مشيرة إلى أنه بالتعاون مع مباحث الأموال العامة تبين أنه قام بتزوير البطاقة الشخصية وغير مسجل بالنقابة العامة للعلاج الطبيعي.

وأوضحت النقابة أن إدارة مباحث الأموال العامة وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة بالتعاون مع النقابة العامة، أغلقت مقر المركز المملوك لسمكري البنى آدمين بمدينة نصر، وتشميعه، وكررت تحذيراتها من التعامل مع سمكري البنى آدمين حرصا وحفاظا على صحة المواطنين.

وطالبت كافة المواطنين بالتأكد من هوية دكتور العلاج الطبيعي ومن ترخيص المكان، وترخيص مزاولة المهنة.