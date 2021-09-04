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الداخلية: ضبط أكثر من 307 آلاف شخص لم يرتدوا الكمامات خلال شهر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في غلق 25741 محلًا مخالفًا لقرار الغلق، وضبط 7356 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى 45448 أرجيلة.

جاء ذلك في ضوء مواصلة الداخلية حملاتها لملاحقة غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية.

وأسفرت الجهود، خلال شهر عن ضبط 307253 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 305894 شخصًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 1359 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة، وضبط 30021 قضية تموينية متنوعة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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