حبس مسجل خطر متهم بالاتجار في المواد المخدرة بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحبس مسجل خطر، تم ضبطه على خلفية تورطه بالإتجار في المواد المخدرة في أوسيم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على مسجل خطر بحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر قبل ترويجها بين عملائه في أوسيم، وكشف المتهم عن مصدر حصوله عليها، واعترف بحيازتها للاتجار بها، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق. توصلت تحريات ضباط مديرية أمن الجيزة، إلى اتجار عاطل مقيم بأوسيم، سابق اتهامه في عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة.

عقب إعداد كمين للمتهم، بعد رصد تحركاته، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش مقسمة لقطع، معدة للبيع، بالإضافة إلى هاتف محمول، ومبلغ مالي. اعترف المتهم أمام رجال المباحث بحيازته المخدر للاتجار به، وترويجه بين عملائه، كما اعترف أن المبلغ المالي المضبط بحوزته من حصيلة الاتجار، والهاتف لتسهيل التواصل مع عملائه.

وأرشد المتهم عن مصدر حصوله على المخدر، حيث أكد أنه تحصل عليه من عاطل، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات وإعداد الأكمنة لضبطه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.