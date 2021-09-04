خلال حملة أمنية.. ضبط 10 متهمين بحوزتهم بنادق آلية في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة أمنية بأسيوط لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

حيث قام قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، بتوجيه حملة أمنية مدعومةً بمجموعات من قطاع الأمن المركزي وإدارة قوات الأمن لاستهداف أطراف الخصومات الثأرية بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط.

أسفرت جهودها عن ضبط 10 متهمين لعدد 6 منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم (10 بنادق آلية، كمية من الطلقات)، بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع.