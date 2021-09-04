بالصور.. مفتي الجمهورية يهنئ المستشار عزت أبوزيد بتوليه رئاسة النيابة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

استقبل المستشار عزت أبوزيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، بمقر رئاسة الهيئة فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية.

وصرَّح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان بأن الزيارة تأتي ليهنئ مفتي الجمهورية المستشار عزت أبوزيد برئاسة النيابة الإدارية.

أكد المستشار "أبوزيد" على الدور بالغ الأهمية الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية في إرساء المبادئ الإنسانية والدينية السامية وقيم التسامح والتراحم.

ومن جانبه، أعرب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عن خالص تقديره لجهود النيابة الإدارية ودورها في مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وإعلاء سيادة القانون.