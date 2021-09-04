المجموعة الإفريقية تؤمن بطولة البريميرليج الدولية للكاراتية في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استعدادات أمنية مكثفة من المجموعة الإفريقية لتأمين منافسات بطولة البريميرليج الدولية للكاراتية على الصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي، في حدث تاريخي لإقامة البطولة للمرة الأولى في مصر؛ حيث أنها من البطولات الكبرى التابعة للاتحاد الدولي للعبة.

وشكلت المجموعة الإفريقية غرف عمليات لمتابعة سير البطولة، وتأمين الضيوف، مع الالتزام الشديد بالإجراءات الاحترازية المعمول بها.

ومن جانبه، أبدى الإسباني أنطونيو إسبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتية إعجابه بالإمكانيات التي تتمتع بها الصالة المغطاة بإستاد القاهرة، مؤكدا أنه يتوقع نجاحا باهرا لبطولة البريميرليج الدولية.

ويشارك في البطولة العالمية والتي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة 247 لاعبا ولاعبة يمثلون 50 دولة.

من جانبه، أكد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتية، أن العمل جاري على قدم وساق داخل جدران الاتحاد من أجل إخراج البطولة العالمية في أفضل صورة ممكنة.

وأضاف الدهراوي أن هناك متابعة مستمرة من قبل الاتحاد الدولي للكاراتيه للإجراءات التنظيمية في مصر موضحا أن الاتحاد المصري جاهز لتنظيم واحدة من أكبر البطولات العالمية.