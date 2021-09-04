الأمن الاقتصادي: ضبط 3047 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

اضطلعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 3062 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، وضبط 222 قضية في مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، جمارك، حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، الضرائب العقارية والملاهي، تحرى مدين ولجان فحص".

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.