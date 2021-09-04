لمتابعة الترتيبات النهائية.. مدبولي يبدأ جولته بالعاصمة الإدارية باجتماع بمقر المجلس بالحي الحكومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، عددًا من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل في هذا المشروع القومي العملاق، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسؤولو الوزارة والهيئة، وشركة تنمية العاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل مدبولي الجولة من مقر مجلس الوزراء بالحي الحكومي؛ حيث عقد اجتماعًا شهد استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، إذ أشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الزيارات الميدانية إلى العاصمة، إلى جانب عقد اجتماعات متتالية؛ من أجل المتابعة الدقيقة للترتيبات النهائية لإتمام هذه المرحلة، فضلًا عن الوقوف على الخطوات المتخذة لانتقال الوزارات والهيئات إلى الحي الحكومي؛ حيث تعرف على موقف تأثيث المباني الحكومية، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم تأثيث أكثر من 42 ألف خلية عمل، وعدد آخر من المكاتب، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال الخاصة بتسوية الطرق وتنسيق الميادين داخل العاصمة.

واستمع رئيس الوزراء إلى عرض من اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حول موقف تنفيذ الحي الحكومي، الذي أوضح أنه تم تسليم بالفعل مباني عدد من الوزارات، وتم البدء في الزراعات في الحديقة المركزية، ومن المقرر الانتهاء منها قريبًا، ويتم استكمال الأعمال المتبقية للانتهاء من النصب التذكاري، وساري العلم الأطول عالميًّا، وحديقة الشعب وساحة الشعب، في أقرب وقت، بالإضافة إلى الانتهاء من الأعمال المتبقية في مجلسَي النواب والشيوخ، والمركز الثقافي الإسلامي.

وتناول الاجتماع متابعة موقف تنفيذ محاور الطرق بالعاصمة الإدارية الجديدة والحي الحكومي؛ وعلى رأسها محورا محمد بن زايد الجنوبي والشمالي، في ضوء أهمية الطرق في إبراز المظهر الحضاري المميز لهذا المشروع والربط بين مكوناته كافة، حيث أشار رئيس الهيئة الهندسية إلى موقف تسويات عدد من الطرق والمحاور والمعدات المشاركة في تلك الأعمال، موضحًا أن المساحة المخطط افتتاحها من العاصمة الإدارية تم تقسيمها إلى 6 مناطق، وتتقاسم الهيئة الهندسية وجهاز العاصمة الأعمال المتعلقة بتسوية الطرق وإتمام المرافق بهذه المساحة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه من المقرر الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع بشبكة الطرق الداخلية خلال أسابيع.

وأشار الوزير إلى أنه في ما يتعلق بمحور ابن زايد الجنوبي، ويبلغ طوله 12 كم، فإنه يشهد استكمال باقي الأعمال بكامل قطاع الطريق، فضلاً عن أعمال تنسيق الموقع العام والزراعة، ولفت إلى موقف تنفيذ عدد من المحاور الرئيسة؛ وأبرزها طريق رقم 4 بطول 6 كم، وطريق رقم 11 جنوب الحي الحكومي بطول 5 كم، والطريق الدائري الأوسطي بطول 22 كم، والذي شهد تركيب كشافات لعدد 170 عامودًا وتمت إنارتها.