بـ7 شروط.. القوى العاملة: القطاع الحكومي بالإمارات يعود للعمل بالطاقة الاستيعابية القصوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت وزارة القوى العاملة، إن القطاع الحكومي بدولة الإمارات العربية المتحدة، يعود للعمل بالطاقة الاستيعابية القصوى مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير تلقاه محمد سعفان وزير القوى العاملة، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بالإمارات في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأشارت الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، في تقريرها للوير، إلى أنه اعتباراً من غد الأحد 5 سبتمبر2021، اعتمدت دائرة الإسناد الحكومي العودة للعمل بالطاقة الاستيعابية القصوى داخل مقار عمل الجهات والشركات الحكومية في أبوظبي، مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية صحة وسلامة الموظفين.

وبحسب دائرة الإسناد، يتعين على الموظفين المطعمين أو المعفيين من التطعيم، إظهار الحالة باللون الأخضر على تطبيق الحصن للسماح لهم بدخول مقار العمل، وإجراء الفحوصات وفقاً للبروتوكولات الحكومية، وعلى الموظفين غير المطعمين إجراء فحص مسحة الأنف كل 7 أيام.

وقالت الملحق العمالي: إنه في حال عدم الالتزام بمواعيد الفحص، يعتبر عدم دخول الموظف لمقر العمل انقطاعاً عن العمل، وتخصم المدة من رصيد إجازته الدورية، وإن لم يكن له رصيد يخصم من راتبه الإجمالي.

وتابعت: وعلى الزوار العملاء المطعمين، إبراز المرور الأخضر، في حين يلتزم غير المطعمين بإبراز نتيجة فحص سلبية لم يمض عليها أكثر من ٤٨ ساعة، ويسمح بالعمل عن بعد لأحد الأبوين ممن لديهم أبناء في الصف العاشر فما دون، على أن يكون الابن معفياً من العودة إلى الدراسة حضورياً بناءً على إفادة من الجهة الصحية المختصة وتوفير كتاب من المؤسسة التعليمية، كما يسمح بالعمل عن بُعد وفقاً لتقدير جهة العمل.