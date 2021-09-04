جمارك مطار القاهرة تضبط 55 كجم "شعرًا طبيعيًّا" بحوزة راكبة قادمة من لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قالت جمارك مطار القاهرة الدولي إنها تمكنت من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من "الشعر الطبيعي"، أخفتها راكبة مصرية داخل حقائبها؛ لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية معها .

وأضافت جمارك مطار القاهرة، في بيان لها اليوم السبت، أن محمد محمود مأمور الجمرك، استوقف راكبة مصرية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على طائرة الشرق الأوسط، القادمة من بيروت، خلال محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتفتيش حقائبها على جهاز الفحص بالأشعة تبين وجود كميات كبيرة من "الشعر الطبيعي" بلغ وزنها ٥٥ كيلوجرامًا .

أمر أحمد سعد عبد المطلب، مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبة بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.