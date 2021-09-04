ديسمبر المقبل.. "آفاق مسرحية" يقيم نهائيات دورته السابعة على مسرح الهناجر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أعلن المخرج هشام السنباطي مؤسس وأمين عام مهرجان (آفاق مسرحية) إقامة نهائيات الدورة السابعة من المهرجان على مسرح الهناجر بدار الأوبرا في 20 ديسمبر القادم، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والفنان خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والمخرج شادي سرور مدير مركز الهناجر للفنون.

وقال هشام السنباطي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن ماراثون"آفاق" ينطلق هذا العام يوم 20 سبتمبر الجاري بالمرحلة الأولى وهي مرحلة المسابقات، يليها المرحلة الثانية مرحلة الأوائل وتقام بداية من يوم 11 نوفمبر حتى 20 نوفمبر القادم، ويتأهل منها العروض المتميزة للمشاركة بالنهائيات، وهي المرحلة الأخيرة بالمهرجان وتقام يوم 20 ديسمبر القادم على الهناجر.

وأضاف أن المهرجان يتضمن عدة مسابقات في مختلف أشكال العروض المسرحية كمسابقة العروض الطويلة والقصيرة والمونودراما والديودراما والمايم ومسابقة ذوي الاحتياجات الخاصة ومسرح الطفل، وتنقسم الجوائز التي تتنافس عليها العروض إلى جوائز مادية قيمتها 30 ألف جنيه، إلى جانب جوائز عينية وجوائز خاصة بتصويت الجمهور.​