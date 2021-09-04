"كورونا" في 24 ساعة| زيادة الإصابات في مصر.. ودراسة تكشف الجانب السلبي لعدم تلقي الجرعة الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 318 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 11 حالة جديدة.

ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

زيادة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

دراسة تكشف الجانب السلبي لعدم تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا

كورونا والأطفال.. 3 أشياء يحتاج الآباء إلى معرفتها عندما يعود الأطفال إلى المدرسة

البيت الأبيض يكلف مدير برنامج تطوير اللقاحات بحملة الاستعداد لمواجهة الأوبئة مستقبلا

ارتفاع الإصابات بكورونا في أمريكا بنسبة 4ر0% في 24 ساعة

بريطانيا تسجل 42 ألفا و76 إصابة و121 وفاة جديدة بـ(كورونا)

"التعليم العالي": تطعيم 124 مبعوثًا مصريًّا ضد فيروس كورونا

دراسة: تدهور صحة الهولنديين الذهنية خلال جائحة كورونا

عمرو أديب لأولياء الأمور المنتظرين إلغاء الحضور: "هتدفعوا مصروفات المدارس والباص"

​إغلاق مسجد بالمنوفية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

الهند: تسجيل 45 ألف إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة