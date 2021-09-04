ننشر البرنامج الكامل لمعرض الكتاب الرابع في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - تفتتح الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد معرض الكتاب الرابع بالمحافظة والذى تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، وذلك مساء الاثنين 6 سبتمبر بساحة المركز الثقافى ببورسعيد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضمن الاحتفالات باختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية.

وقالت عبدالدايم إن معرض الكتاب الرابع ببورسعيد يعد من أهم فعاليات الاحتفالات باختيار المدينة الباسلة عاصمة الثقافة المصرية.

وأضافت أن المعرض يساهم في استكمال رسالة التنوير وتحقيق العدالة الثقافية ودعم صناعة الكتاب والنشر، ويتضمن مبادرة ثقافتك كتابك التى تشمل الكثير من العناوين القيمة وتتراوح أسعارها بين جنيه إلى 20 جنيهًا، مؤكدة أنه يعد انطلاقة لمعارض الكتاب بالمحافظات حيث يفتتح بالتزامن معرض كتاب بنادي القضاة بمحافظة المنيا.

يستمر المعرض على مدار 12 يومًا متصلة حتى 17 سبتمبر ويقام على مساحة 3000 متر مربع، وتنفيذًا لتوجيهات وزيرة الثقافة تم استيعاب جميع الناشرين الذين تقدموا للمشاركة به حيث يضم 38 جناح عرض بمشاركة 51 دار نشر خاصة بالإضافة إلى 6 من قطاعات وزارة الثقافة ومؤسسة دار المعارف الصحفية وتضم المساحة الإجمالية مسرح مكشوف لتقديم الأنشطة الثقافية والفنية المصاحبة ويبلغ عددها 25 فعالية تتنوع بين عروض فنية لفرق الفنون الشعبية وانشطة للاطفال، موسيقي عربية وتراثية ولقاءات فكرية تم اعتماد برنامجها كالتالي:

الثلاثاء 7 سبتمبر؛ ندوة بعنوان قناة السويس.. (قنال لا تعرف المحال) للكاتبة سماح أبو بكر عزت - الدكتور حمدي سليمان

الأربعاء 8 سبتمبر؛ حوار مفتوح مع الدكتور سمير فرج تقديم محمد الدسوقي.

الخميس 9 سبتمبر؛ أمسية لشعر الفصحى بمشاركة أحمد الأقطش- أحمد السيد أحمد يوسف عزت- السيد السمري- سامح درویش۔ سلمی محسن۔ سید منصور- شيماء أحمد - غادة أبو عيد - محمد المغربي- نزار بيومي. هشام عبد الجواد وتديرها سمية الألفي

الجمعة 10 سبتمبر؛ حوار مفتوح مع الشاعر السيد الخميسي- الشاعر محمد عبد القادر ويديرها عمرو بركات.

السبت 11 سبتمبر حوار مفتوح مع الكاتب الروائي شريف عارف ويحاوره علي الفرماوي .

الأحد 12 سبتمبر؛ ندوة القصة القصيرة في بورسعيد "قراءات وشهادات " بمشاركة إبراهيم صالح السيد العبادي - جمال فراج- حسن خلف حسين- سمية الألفي - سهام الوهيبي سهير درویش۔ صلاح عساف - منى الجبريني- منى الديب ويديرها يديرها محمد المغربي .

مناقشة لرواية (رابطة كارهي سليم العشي) للكاتب الروائي سامح الجباس بمشاركة الناقد أحمد يوسف عزت ويديرها عاطف عبد الرحمن

الاثنين 13 سبتمبر؛ حوار مفتوح مع الدكتور محمد الباز ويحاوره الدكتور محمد عفيفي .

الثلاثاء 14 سبتمبر؛ احتفالية بالخطاط الكبير خضير البورسعيدي بمشاركة الفنان محمد بغدادي

الأربعاء 15 سبتمبر؛ مناقشة حكايات الولاد والأرض للكاتب محمد نبيل بمشاركة الكاتب السيد زرد.

الخميس 16 سبتمبر؛ مناقشة المقاومة في بور سعيد.. ذاكرة وطن للكاتب والمؤرخ محمد الشافعي بمشاركة الدكتور طارق منصور

الجمعة 17 سبتمبر؛ أمسية شعر العامية بمشاركة أحمد أبو المعاطي- أحمد عطوة - أحمد مجدي - أميرة محسن - أميرة يحيى- أيمن سالم- صفاء الشريدي - عادل الشربيني - عزة إبراهيم - محمد حجازي - محمد رؤوف - محمد فاروق۔ محمد موسی- هاني عیسی ويديرها السيد منصور.

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