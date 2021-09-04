إعادة محاكمة 15 متهما بــ"أحداث مسجد الفتح" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، اليوم السبت، إعادة إجراءات محاكمة 15 متهما، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح".

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة.

ونسب إليهم أيضًا إحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.