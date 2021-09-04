اليوم.. محاكمة محمد إبراهيم سليمان في قضية "الحزام الأخضر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار شعبان الشامي، محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، و4 آخرين، بتهمة إهدار المال العام في قضية بيع أراضي منطقة الحزام الأخضر، بمدينة السادس من أكتوبر.

وكانت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، والتي يترأسها المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أعلنت يوم 20 فبراير الماضي، عن توقيع تعاقد لتسوية وتصالح المتهمين محمد إبراهيم سليمان، ومحمد مجدي حسين راسخ، فيما نُسب إليهما ببعض القضايا، والتي أوضحت مصادر مطلعة أن قضية الحزام الأخضر من بينها.

ووقّعت اللجنة عقد تسوية وتصالح في الطلبين المُقدمين إليها من المتهمين محمد إبراهيم محمد سليمان، محمد مجدي حسين راسخ، للتصالح عن الاتهامات المنسوبة إليهما في بعض من القضايا، وبلغ إجمالي ما سدده المتهمان لصالح الدولة مبلغ مليار و315 مليونًا و701 ألف و24 جنيها.