تجديد الثقة في خالد جلال لرئاسة قطاع الإنتاج الثقافي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، قرارًا بتجديد الثقة في المخرج خالد جلال، برئاسة قطاع شئون الإنتاج الثقافي لمدة عام جديد.

من ناحيته وجّه "جلال" الشكر للدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، علي ثقتها ودعمها المستمر، وقال في بيان صحفي: "إنني افتخر بهذه الثقة التي تدفعني لبذل المزيد من الجهد والوقت في العمل، للمساهمة فى تحقيق أهداف الوزارة التى تسعى دائما إلى إيجاد حراك ثقافي وفني على أعلى مستوى، ووصول الثقافة والفن لكل ربوع مصر".

حصل خالد جلال على منحة في الإخراج المسرحي وسافر إلى روما للدراسة ومطالعة التجارب الفنية في الغرب، وعندما قرر العودة، عينه وزير الثقافة في ذلك الوقت الفنان فاروق حسني، مديرًا لمسرح الشباب وكان عمره وقتها 28 سنة، وتولى جلال رئاسة مركز الإبداع الفني، ثم رئاسة مسرح الغد، ثم رئاسة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، ثم رئاسة قطاع صندوق التنمية الثقافية، ثم رئاسة قطاع شؤون الإنتاج الثقافى منذ عام 2015.

وكرمه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، في الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم 2019 بنسخته الثالثة، وبعد قيامه بإخراج مسرحية "المحاكمة" التي تم عرضها خلال فعاليات مسرح شباب العالم 2019، والذى وصفه جلال بأنه "تكريم التكريمات"، كما حصل المخرج خالد جلال، علي جائزة الدولة للإبداع الفني في مجال الإخراج، وأيضا جائزة التفوق في الفنون عام 2010، إلى جانب العديد من الجوائز والتكريمات فى مهرجانات دولية وقومية، وأيضا عدد من التكريمات لأشهر وأعرق الجرائد والمجلات المصرية.