مصدر بـ"الزراعة" يكشف حقيقة تحويل حديقة الحيوان إلى مجمع كافيهات ورفع سعر التذكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

نفى مصدر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ما تردد عن تغيير طبيعة حديقة الحيوان وتحويلها إلى مجمع للكافيهات والمطاعم تحت دعوى التطوير، مشيرًا إلى عدم صحة ما ينشر في هذا الإطار من أخبار أو ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المصدر، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن حديقتي الجيزة والأورمان استقبلتا لجنة من عدة جهات رقابية، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ للوقف على احتياجات الحديقتين ومناقشة المقترحات المقدمة من وزارة الزراعة لتطويرهما.

وأضاف المصدر، أن هناك مقترح بأن يشارك القطاع الخاص بنسبة في الإدارة وليس في ملكية الأصول، لافتًا إلى أن المقترح يشمل إنشاء بيوت مفتوحة للحيوانات وتنفيذ تصميمات عالية لتحقيق بيئة قريبة من بيئة الحيوان الأصلية.

وأشار المصدر، إلى أنه حتى الآن لم تتحدث أي جهة حول تعديل سعر تذكرة الحديقتين، مضيفًا: "تعديل هذه القيمة ليس قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وحدها".

وكان الرئيس السيسي وجّه بتطوير الأصول المملوكة لوزارة الزراعة من حدائق ومتنزهات خاصة في نطاق القاهرة الكبرى، مثل حديقتي الحيوان والأورمان، بالشراكة مع الخبرات الأجنبية العريقة في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بالإدارة والتشغيل، بهدف التطوير وتعظيم الاستفادة من تلك الأصول والارتقاء بها لتضاهي نظيرتها العالمية.