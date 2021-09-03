تشكل خطرا على الصحة العامة.. ضبط 12 طن خضروات مجمدة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت شرطة التموين حملاتها التموينية المكبرة لضبط الأسواق والتصدي لجرائم الغش التجارى والغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وأمكن ضبط 12 طن خضروات مجمدة مختلفة بالجيزة بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الصحية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المختصة.

مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص كان بصدد طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة؛ للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع.