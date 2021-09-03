مصادرة 5 أطنان لحوم فاسدة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهمت مأمورية من مباحث التموين ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

وأمكن ضبط مالك الثلاجة وبحوزته 5 أطنان (لحوم مجمدة – سجق - كبدة) بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.

التحريات أشارت إلى أن المشكو في حقه كان بصدد طرح المضبوطات للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

تحفظت القوات على المضبوطات تمهيدا لإعدامها، وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة.