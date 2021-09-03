مباحث الضرائب والرسوم تضبط 175 قضية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

تلإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى كثفت الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم أسفرت جهودها عن ضبط 175 قضية فى مجال "الضرائب العامة، جمارك، حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين ولجان فحص.

وتمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة من ضبط 96 قضية متنوعة (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص – تغير نشاط وحدة سكنية ومهنية).