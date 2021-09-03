تبدأ الأحد.. الخطوط الكويتية تستأنف رحلاتها إلى القاهرة بعد توقف أكثر من عام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تستأنف الخطوط الجوية الكويتية، رحلاتها إلى مطار القاهرة الدولي بداية من بعد غدٍ الأحد، بعد توقف أكثر من عام، بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات الكويتية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه من المقرر وصول أول رحلة تابعة للخطوط الجوية الكويتية، بعد غدٍ الأحد، من خلال الرحلة رقم KU 545 في تمام الساعة 2,15 ظهرًا، وتغادر الرحلة برقم KU 546 في تمام الساعة 4,15 عصرًا، بعد توقف استمر 13 شهرًا بسبب فيروس كورونا، وسيتم فتح كونترات السفر قبل موعد الإقلاع الجدولي للرحلة بـ3 ساعات، مع الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة المسافرين.

وبدأت شركات الطيران المصرية وعلى رأسها شركة مصر للطيران، في حجز الرحلات من وإلى الكويت على أن تستأنف رحلاتها اعتبارًا من بعد غدٍ الأحد، بواقع رحلتين يوميًا بأحدث طرازات الشركة البوينج "B787-9 Dreamliner"، والمعروفة باسم طائرة الأحلام، والتي تسع لـ309 مقاعد، ومن المخطط أن تُسير الشركة أيضًا الرحلات بطرازها البوينج 737-800 المزودة بشاشات شخصية ومقاعد أكثر رحابة.