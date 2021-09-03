اليوم بكاتدرائية الزمالك.. رئيس الأسقفية يرسم أول قسيس أصم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

يترأس الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، اليوم الجمعة، خدمة رسامة الشماس كليمنت ألفونس ليصبح أول قسيس من الصم ليخدم بلغة الإشارة في كنيسة يسوع نور العالم الأسقفية بمصر القديمة.

كما يرسم رئيس الأساقفة الخادم العلماني جوزيف هارفي، ليصبح شماسًا يخدم في كنيسة القديس مرقس بمنوف على أن يقام طقس الرسامة بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

الجدير بالذكر أن الشماس كليمنت ألفونس هو أول قس مُرتسم من الصم وضعاف السمع في الوطن العربي لكنيسة دُشنت خصيصًا للصم إذ حصل على رتبة شماس (قسيس مساعد) عام 2017 ورتبة خادم علماني عام 2009، حيث يرعى كنيسة الصم والتي يتراوح عدد الحضور فيها من 100 إلى 150 فردًا، متزوج من مصرية وأب لطفلين.

أما الشماس جوزيف هارفي يعمل في المدرسة الأسقفية بمنوف كمشرف على قسم اللغة الإنجليزية، وتمت رسامته كخادم علماني بكنيسة القديس مرقس بمنوف في شهر مارس الماضي بالإضافة لتوليه خدمة الشباب بالكنيسة.

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