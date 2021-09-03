القبض على روسي وزوجته يهربان أدوية ومكملات غذائية على جسدهما بالمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية والمكملات الغذائية والأدوية البيطرية، أخفاها راكب روسي الجنسية وزوجته داخل حقائبهما وحول جسدهما، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طائرة مصر للطيران القادمة من موسكو، اشتبه مأمور الجمارك في راكب روسي وزوجته، وبالعرض على حسين هيكل نائب مدير الإدارة قرر تكليف عبدالله حمدي وأماني موسى مأمورا الجمارك تحت إشراف هاني أبو طالب رئيس القسم بتفتيش حقائبهما وتفتيشهما ذاتيًا، وتبين وجود 2651 علبة وعبوة وشريط من الأدوية البشرية والمكملات الغذائية والأدوية البيطرية ومستحضرات التجميل، مخبأة داخل الشنط وحول أجسامها.

وقرر أحمد علي مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.