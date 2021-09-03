مباحث التموين تكشف حيلة مدير مطحن للإضرار بالمال العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصل ضباط إدارة مباحث التموين جهودهم؛ لمكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وألقى ضباط المباحث القبض على المدير المسئول عن إحدى المطاحن المتعاقدة على إنتاج الدقيق البلدى المدعم بمحافظة الجيزة.

وشملت المضبوطات 249 طن نخالة خشنة معبأة داخل شكائر بدون بيانات تفيد الأوزان، 168 طن دقيق بلدى مدعم معبأ داخل شكائر بها نقص فى الأوزان طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.

المتهم كان بصدد طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.