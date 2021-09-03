دهاء امرأة.. تبيع خمور مغشوشة للزبائن بحثا عن الثراء السريع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ألقى ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام القبض على مالكة محل لتجارة المشروبات الكحولية بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.

وأمكن ضبط 3082 عبوة خمور أنواع مختلفة مغشوشة ومهربة جمركيًا بدون مستندات وتشكل خطرًا على الصحة العامة.

وتبين أن المتهمة كانت تسعد لطرح الخمور للبيع والتداول بالأسواق؛ بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة؛ للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع.