"نفسك تشتغل ايه".. ليلة سقوط عصابة تزوير المحررات الرسمية بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير المستندات والمحررات الرسمية.

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية قيام مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج، وآخر "حاصل على دبلوم " - مقيمان بمحافظة كفر الشيخ، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في مجال تزوير المحررات الرسمية والقيام بالوساطة في مجال استخراج مصدرات الأحوال المدنية من خلال التواصل مع المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج بمهن مغايرة للحقيقة والتي يتطلب إثباتها ببطاقات الرقم القومي لإجراءات السفر، وكذا تراخيص قيادة "مزورة"، وتجهيز المستندات ومهرها بأختام مقلدة للتقدم بها ضمن استمارات استخراج بطاقات الرقم القومي نظير حصولهما على مبالغ مالية، بالإضافة إلى قيامهما بالتقدم إلى استخراج بطاقات رقم قومي لشخصين بمهنة "سائق" بموجب رخصة قيادة مهنية منسوبة لإحدى إدارات المرور، وبمخاطبة الجهة المعينة أفادت بأن التراخيص غير مسجلة "مزورة".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ تم استهدافهما وأمكن ضبط المتهم الثاني، وعثر بحوزته على (هاتف محمول، جهاز كمبيوتر، جهاز لاب توب".. وبفحصه تبين احتوائه على مستندات منسوب صدورها لعددمن الجهات الحكومية المختلفة - عدد من الأختام والأكلاشيهات منسوبة للعديد من الجهات الحكومية – مجموعة من "جوازات السفر – شهادات الميلاد - عقود عمل - دفاتر إيصالات أمانة – استمارات صرف رواتب) ومبالغ مالية "عملة محلية وأجنبية"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الوقائع المشار إليها بالاشتراك مع المتهم الهارب، وأضاف بأن الأدوات المضبوطة لاستخدامها في عملية التزوير، والمبالغ المالية من حصيلة نشاطه الإجرامي والاتجار بالنقد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار ضبط المتهم الهارب.