الداخلية: قوافل طبية تجوب قرى محافظة مطروح ضمن مبادرة "حياة كريمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نظمت وزارة الداخلية عدة قوافل طبية تضم كافة التخصصات بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة والقطاعات الأمنية المعنية لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمواطنين بعدة قرى بنطاق محافظة مطروح.

ووزعت القوافل عدد من المساعدات العينية على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وذلك عقب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ولاقى ذلك قبولا واستحسانا من الأهالي مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.

جاء ذلك في ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى واستمرارا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف في أحد محاوره إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين وتعظيما لمبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية.