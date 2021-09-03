على متن طائرة خاصة.. المنتخب القومي يغادر إلى الجابون - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي، الجمعة، بعثة المنتخب القومي لكرة القدم، متجهة إلى الجابون على متن طائرة خاصة، لملاقاة منتخب الجابون، الأحد المقبل، ضمن الجولة الثانية لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر .

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن البعثة صالة 4، والمخصصة للطائرات الخاصة، وتولى فريق من العلاقات إنهاء اجراءات السفر على متن الطائرة التابعة لشركة مصر للطيران، وذلك بناء على طلب الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري، خوفا من تعرض اللاعبين للإصابة إو الإجهاد.

ويحتل المنتخب القومي المركز الثاني بالمجموعة، خلف منتخب ليبيا المتصدر بعد فوزه على منتخب الجابون 2 / 1 في اللقاء الذى أقيم بليبيا، بينما فاز المنتخب القومي علي أنجولا بهدف دون رد.