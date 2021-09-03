دبروا احتياجاتكم.. شركة المياه توجه نداءً لسكان 13 منطقة بالقاهرة حول قطع الخدمة لمدة 14 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع الخدمة عن مناطق ( منطقة العزب بالمطرية – منطقة الألف مسكن – عزبة شنودة البحرية – استراحة الوزير – منشية التحرير – ميدان سفير وميدان الإسماعيلية وميدان تريومف ومتفرعاتهم – ألماظة – منطقة السبع عمارات ومتفرعاتها – قاعدة الماظة الجوية – مستشفى الجلاء – أرض الجولف )، اعتباراً من العاشرة صباح غد السبت، وحتى الـ12 من صباح الأحد المقبل.

وأوضحت في بيان لها، أن الانقطاع نظراً لتحويل مسار خط مياه قطر 800 مم بشارع الحرية بسبب اعمال الكبارى بميدان ابن الحكم.

وأهابت الشركة، بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأشارت الشركة، إلى أنها قامت بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.​