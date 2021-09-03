"دماء على مائدة العشاء الأخير".. قصة "جريمة التوبة الكاذبة" تنتهي بجثة على الطريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقتل تاجر على يد مسجل خطر وزوجته في البحيرة.

أكدت تحريات قطاع الأمن العام مقتل تاجر يدعى "ي. ب" 55 سنة، في منطقة وادى النطرون بالبحيرة على يد عامل وزوجته، وتبين من التحريات أن المتهم يدعى "أ. ع" 37 سنة، يعمل لديه في المزرعة منذ 3 سنوات، وأنه مسجل خطر وأقنع المجني عليه بالتوبة، وأنه لن يعود لطريق الحرام مرة أخرى، فتعاطف معه المجني عليه وقرر أن يمنحه فرصة عمل لديه في مزرعة حقلية بوادي النطرون.

وكشفت التحريات، عن أن المجني عليه كان يعطف على المتهم، لكن الأخير كان يتعاطى المخدرات دون أن يعلم أحد، واضطربت أحواله المالية، ثم اكتشف المجني عليه أنه يتعاطى المخدرات فحاول إجباره على الإقلاع عنها، وقرر أن يحرمه من أي أموال إضافية حتى يقلع عن المخدرات.

وأفادت التحريات أن المتهم رفض تصرفات المجني عليه، وظل يفكر هو وزوجته في طريقة للخروج من أزمتهما المادية، فتوصلا إلى استدراجه وقتله وسرقته، وبالفعل طلب المتهم من المجني عليه أن يُلبي دعوته على العشاء، كنوع من إثبات استجابته لنصائحه، وفي يوم ارتكاب الجريمة توجه المجني عليه لمنزل المتهم تلبية لدعوته، إلا أنه فوجئ بضربة قاتلة على رأسه سددها له المتهم، بقطعة حديدية، ثم خنقه بمساعدة زوجته وحملا الجثمان معا، وألقياه في طريق زراعي، وعادا واستوليا على سيارته.

نجح رجال الأمن العام في كشف غموض العثور على جثته بأحد الطرق الفرعية بمنطقة وادي النطرون في البحيرة، وتبين أن مرتكب الجريمة هو عامل بمزرعة مملوكة للمجني عليه بمساعدة زوجته بغرض سرقته، وله معلومات جنائية وزوجته ربة منزل.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة عقب استدراجهما المجني عليه لمسكنهما للتخلص منه والاستيلاء على سيارته وأمواله وإلقاء جثته بمكان العثور عليها، فتمت إحالتهما للنيابة التي تولت التحقيق.