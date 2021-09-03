ضبط رجل أعمال تحرش بفتاة في مصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت مباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، في كشف ملابسات واقعة قيام أحد الأشخاص بالتحرش بفتاة بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من، إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من أحد الأشخاص "يستقل سيارة "لا تعلم أرقام لوحاتها" لقيامه بفعل خادش للحياء أثناء مروره بسيارته أمامها بدائرة القسم.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات واستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المشار إليها وتبين أنها ملك "صاحب مكتب للاستيراد والتصدير"، مقيم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.