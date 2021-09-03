​الزراعة: نعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان وتقليل عجز اللحوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس مصطفي الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن وزارة الزراعة تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال مضاعفة إنتاج الألبان، حيث تنتج مصر 6 ملايين طن ألبان سنويًا، ونحتاج لمضاعفة هذه الإنتاجية وتقليل استيراد لبن البودرة التي يدخل في العديد من المنتجات التجارية.

وأضاف الصياد، في تصريح خاص أدلى به لـ"الخليج 365"، أن مصر تستهدف تقليل العجز من اللحوم لتصل لـ%65 عام 2025، مشيراً إلى تدشين 50 مركزًا على أعلى مستوى ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأضاف نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بتوفير ركائز الغذاء، لافتًا إلى أن إجمالي مراكز الألبان بلغ 826 مركز موزعين في 14 محافظة.

ولفت الصياد، إلي تحمل الدولة تكلفة إصدار شهادة الاعتماد الدولية لمراكز تجميع الألبان، موضحًا أن المرحلة الأولى من تطوير المركز على مستوى الجمهورية تشهد تطوير كفاءة 205 مراكز، وهي على وشك الانتهاء.

وأشار إلى أن الدولة المصرية وفرت ما يقرب من 19 ألف فدان في الظهير الصحراوي، موزعين على 4 محافظات هم "الوادي الجديد، قنا، الأقصر، شمال سيناء"؛ مضيفا: أن اختيار تلك المحافظات لسهولة تطبيق الأمن الحيوي.