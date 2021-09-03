حدث ليلاً| جريمة قتل في الشارع بالدقهلية.. ومواجهات بالأسلحة الثقيلة في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة الخميس-الجمعة العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

​​السبت.. استقبال المواطنين في مقر "وفد الدقهلية" لتلقي لقاح كورونا

قال حزب الوفد إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، استجابت لاقتراح المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب، ووكيل أول مجلس الشيوخ بوضع مقرات حزب الوفد تحت تصرف وزارة الصحة، لتلقي المواطنين لقاح فيروس كورونا.

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مواجهات مسلحة في العاصمة الليبية طرابلس (فيديو)

نقل موقع "العربية"، في نبأ عاجل، أن مواجهات مسلحة اندلعت بين "قوة دعم الاستقرار" و"اللواء 444" في العاصمة الليبية طرابلس.

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مقتل 16 شخصا إثر اصطدام حافلة بشاحنة في المكسيك

قتل 16 شخصا إثر اصطدام حافلة بشاحنة في بلدة جنرال بلوتاركو إلياس كاليس في ولاية سونورا قرب الحدود مع ولاية أريزونا الأمريكية.

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ذهبت لتنفيذ حكم قضائي فمزق جسدها.. يقتل طليقته بـ3 طعنات في الدقهلية

لقيت ربة منزل مصرعها اليوم، في مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، بعدما انهال عليها زوجها بآلة "حادة سكين" بعدة طعنات نافذة فى الصدر والبطن عند ذهابها لتنفيذ حكم بضم حضانة طفليها إليها، إلا أنها فوجئت بخروج طليقها من شقته في منطقة الجامع الكبير بالمنزلة بسكين ووجه إليها 3 طعنات قاتلة.

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منقذ طفل الشرقية: لم أتردد لحظة في إنقاذه وأمنيتي أقابل الرئيس السيسي

قال محمد أبو عيد، منقذ طفل الشرقية، إنه لم يفكر للحظة ولم يتردد في حمل الطفل وإنقاذه من صعق الكهرباء وذلك بعد سماعه صراخ إحدى السيدات في الشارع.

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بايدن يقدم مساعدات إلى نيويورك وارتفاع قتلى الإعصار إيدا إلى 20

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ، تقديم مساعدات إلى ولاية نيويورك التي تاثرت ببقايا إعصار إيدا ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

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عبد المنعم سعيد: القمة المصرية الأردنية الفلسطينية تستهدف تحقيق الاستقرار في المنطقة

قال الدكتور عبد المنعم السعيد، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، إن القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية بقصر الاتحادية تأتي في إطار الجهود المصرية الرامية لتحقيق الاستقرار في المنطقة المحيطة بمصر.

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القوات النيجيرية تقتل 15 من قطاع الطرق وتعتقل 81 آخرين خلال عمليات الشهر الماضي

أعلنت قيادة الدفاع في نيجيريا اليوم الخميس، أن قوات عملية هادارين دجي ألقت القبض على 81 من العصابات والمتعاونين معهم وعناصر إجرامية أخرى، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في المنطقة الشمالية الغربية من البلاد.

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"السمكري ضربني بالمقص وشالوا لي الطحال".. "طفل فيشا" يروي قصة الاعتداء عليه (فيديو)

في مستشفى الباجور العام بمحافظة المنوفية، يرقد الطفل "محمد عماد"، 15 عامًا، من قرية فيشا الصغرى، بعد ساعات قليلة من استئصال الطحال جراء عملية جراحية اضطُر لإجرائها بشكل عاجل، لإنقاذ حياته، إذ أكد الصغير أنه تعرض لاعتداء بمقص من "سمكري" سيارات كان يعمل معه، لمساعدة أسرته على ظروف الحياة.

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استشهاد فلسطيني وإصابة 15 آخرين خلال مواجهات مع جيش الاحتلال شرق غزة

استشهد فلسطيني وأصيب 15 آخرون مساء الخميس خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي قطاع غزة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

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صرعى ومشردون بالأنفاق.. مشاهد من إعصار إيدا في الولايات المتحدة (صور وفيديو)

"سيلا من الوعود الكاذبة بأن المساعدة قادمة، هذا ما سمعناه طوال الليل، وأنا عاقلة داخل محطة قطار في ولاية نيويورك لليلة كاملة، بسبب إعصار إيدا الذي ضرب البلاد مؤخرا"، هكذا وصفت كاميلا أكباري، طالبة أمريكية بكلية الحقوق، الأزمة التي تمر بها الولايات المتحدة.

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البيت الأبيض: لدينا قلق بشأن الرحلات القادمة من أفغانستان "بسبب نقص المعلومات"

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء الرحلات الجوية المستأجرة القادمة من أفغانستان إليها بسبب نقص المعلومات.

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"تعليم الشيوخ": انتظام حضور الطلاب بالعام الدراسي الجديد ضرورة

أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، على أهمية حضور الطلاب بالمدارس مع بداية العام الدراسي الجديد، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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الرئيس التونسي: بعض الأشخاص هدفهم المراوغة لإضفاء مشروعية واهمة

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن بعض الأشخاص كان هدفهم المناورة والمراوغة لإضفاء مشروعية واهمة

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دراجي يستبعد الترشح لرئاسة إيطاليا ويقول إن حكومته مستقرة

أشار رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي إلى أنه يرى أن حكومته مستقرة وأنه ليس مرشحا ليكون رئيسا للبلاد.

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الجيش الجزائري: قطع العلاقات مع المغرب قرار حاسم وحازم

أكد الجيش الجزائري أن القرار الذي اتخذته الدولة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب هو "قرار سيد ومؤسس" جاء على خلفية اعتداءات عديدة ومتكررة وموثقة للنظام المغربي الذي تسبب بدخول العلاقات الثنائية "نفقا مسدودا يصعب الخروج منه".

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