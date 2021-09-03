فتح باب الحجز لـ16 وحدة كاملة التشطيب في مشروع مارينا اليجانس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور محسن البوشي، مقرر لجنة الإسكان بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، فتح باب الحجز لـ16 وحدة كاملة التشطيب بمشروع مارينا اليجانس، مشيرا إلى أن تسليم الوحدات "فوري"، موضحًا أن الوحدات تقع فى جنوب مركز مارينا العلمين السياحى أمام مدخل مارينا 2 العلمين طريق الإسكندرية / مطروح الصحراوي.

وأوضح البوشي، أن مبلغ جدية الحجز 10,000 جنيه يتم الدفع على حساب النقابة العامة بنك مصر فرع جاردن سيتي على حساب رقم 1500199000000033، على أن يسدد العضو الذي ترسو عليه الوحدة طبقاً لترتيب رغباته بنموذج استمارة الحجز وطبقا للشروط العامة.

وأشار إلى وجود 3 أنظمة للدفع، وذلك تسهيلا على الأعضاء حيث يمكنهم:

( أ ) الدفع النقدي: دفع كامل ثمن الوحدة مخصوما منه قيمة جدية الحجز.

( ب ) التقسيط على 12 شهر : مقدم التعاقد 30 % من إجمالي ثمن الوحدة مخصوما منه مبلغ جدية الحجز، وسداد باقي الثمن على أقساط ربع سنوية وشهرية بفائدة سداد 8 % سنويًا.

( ج ) التقسيط علي 24 شهر : مقدم التعاقد 30 % من إجمالي ثمن الوحدة مخصوما منه مبلغ جدية الحجز، وسداد باقي الثمن على أقساط ربع سنوية وشهرية بفائدة سداد 8 % سنويًا.

حول آلية التقدم للحجز:

بمقر النقابة العامة أو بالبريد المسجل بعلم الوصول او البريد السريع على ( لجنة الاسكان ) بالنقابة العامة والكائنة بــ ( 6 شارع الحديقة جاردن سيتي – القاهرة ) كود بريدي 11562 .

- يحتوي المظروف على:

• صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

• صورة بطاقة عضوية النقابة سارية.

• ايصال سداد بنكي بمبلغ جدية الحجز ( 10.000 جنيه )

• استمارة الحجز كاملة البيانات.

- يحق للطبيب اختيار خمس وحدات مختلفة وبنظام دفع مختلف أو واحد لكل وحدة.

- فى حالة تقدم أكثر من طبيب للحجز على نفس الوحدة ستكون الأولوية لأسبقية تاريخ و زمن سداد مبلغ جدية الحجز بحساب النقابة وعدم الحصول على وحدة بالمشروع سابقاً.

- لن يتم الإلتفات الى أي إيصالات سداد مدفوعة قبل أو بعد المدة المحددة للحجز.

- يتم بدء الحجز وإرسال المظاريف إعتباراً من 19 سبتمبر حتى 7 اكتوبر 2021

- يتم فتح المظاريف المرسلة الى اللجنة يوم 14 أكتوبر2021 بنادي النيل الإجتماعي للأطباء البيطريين بالعجوزة ( بمشاركة المتقدمين ).

- يتم إعلام الأعضاء المتقدمين على الوحدات بنتيجة الترسية عبر رسائل نصيه على الأرقام المدونة بإستمارة الحجز.اضغط هنا

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