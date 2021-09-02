فتاة عشرينية تقدم على الانتحار قفزا من الثالث بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أقدمت فتاة على الانتحار قفزا من الطابق الثالث بأكتوبر، ما أسفر عن إصابتها بكسور متفرقة بالجسم.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بسقوط فتاة من علو بمنطقة ابني بيتك.

و تبين إصابة "هند.ع.س" ، 27 سنة، بكسور متفرقة بالجسم (كسر بالساقين والعمود الفقري).

وجرى نقلها إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، ويجرى رجال مباحث الجيزة تحرياتهم للوقوف على ملابسات الواقعة.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.