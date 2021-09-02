​"ساويرس للتنمية" تعلن بدء استقبال الجمعيات الأهلية الراغبة في الحصول على تمويل

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت مؤسسة "ساويرس للتنمية" فتح باب التقدّم أمام الجمعيات والمؤسسات الأهلية للحصول على الدعم والتمويل اللازم لتنفيذ مشروعات تابعة للمؤسسة ضمن خطتها الخمسية المقبلة.

وقالت المؤسسة في بيان لها، اليوم الخميس، إنه على الجمعيات والمؤسسات الراغبة في تلقّي التمويل والتأهيل، تعبئة استمارة التقديم والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة والشروط الموجودة في الرابط التالي:اضغط هنا

وأوضحت أنه يجب إرسال الاستمارة والمرفقات المطلوبة على البريد الإلكتروني:اضغط هنا

وأضافت المؤسسة أن أخر موعد للتقديم هو 25 سبتمبر 2021 ولا تُقبل الاستمارات الواردة بعد ذلك.

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