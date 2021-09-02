أخبار مصر

الأحد..البحوث الفلكية يعقد ندوة أونلاين لشرح آخر تطورات القمر الصناعي الماليزي الخارج عن مداره

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، عقد ندوة أونلاين لمعرفة آخر التطورات المتعلقة بالقمر الصناعي الماليزي الخارج عن مداره ميسات-3 وذلك يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر 2021 في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر.

وبحسب بيان اليوم، تشتمل الندوة على: كلمة الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، وكلمة الدكتور مكرم إبراهيم رئيس قسم أبحاث الشمس والفضاء والمشرف على محطات رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي.

وتأتي المحاضرة تحت عنوان: متابعة مدار القمر الماليزي ميسات -3 من محطة رصد الحطام الفضائي بالقطامية.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا