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الجيزة: تشميع مصنع بلاستيك مخالف في أبو النمرس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت محافظة الجيزة، إنها تمكنت من خلال أجهزة مركز أبو النمرس من ضبط مصنع مخالف غير مرخص يقوم بتجميع المخلفات وتدويرها لصناعه المواد البلاستيكية ويقوم بإلقاء المخلفات بالترع والمصارف وتلويثها دون مراعاة لتنفيذ الاشتراطات الواجبه لذلك.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بإحكام الرقابة على المنشات الصناعية والتأكد من إلتزامها بالمعايير والضوابط المحددة وتأمين بيئة العمل ومواجهة الممارسات المخالفه من بعض المنشأت.

وأغلق مركز ومدينة أبو النمرس المنشأة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وتحرير المحاضر البيئة وذلك بمتابعة من اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز أبو النمرس.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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