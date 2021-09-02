البابا تواضروس ينعى القمص اسطفانوس مراد كاهن كنيسة الملاك ميخائيل بـ"إسنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أعلنت الكنيسة القبطية، وفاة الأب القمص إسطفانوس مراد كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية المطاعنة، مركز إسنا وشيخ كهنة إسنا وأرمنت عن عمر تجاوز 73 سنة بعد خدمة كهنوتية بلغت 49 سنة.

وصلى الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت صلاة تجنيزه بكنيسته بمشاركة مجمع كهنة إسنا وأرمنت.

ولد الأب الراحل يوم 6 يونيو عام 1948 وسيم كاهنًا في 6 سبتمبر 1972 بيد المتنيح الأنبا أبرآم مطران أسوان والأقصر وإسنا.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت ولمجمع الآباء الكهنة، في رحيل الأب الفاضل القمص إسطفانوس مراد، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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