ننشر عقوبة الصحفي أو الإعلامي الذي يسجّل المحادثات الهاتفية وينشرها دون موافقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

كشف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، العقوبات المقررة لمن يخالف الكود الذي وضعه المجلس مؤخرًا بشأن قيام بعض الصحفيين والإعلاميين بتسجيل محادثات أو لقاءات مع بعض الأشخاص مع بثها إعلاميًا أو صحفيًا دون موافقة مسبقة من أصحاب الشأن.

وأكد المجلس، أنه في حال مخالفة الكود الذي تم استحداثه والذي نص على أنه "يُعد مخالفةً للأكواد والمعايير الإعلامية وميثاق الشرف المهني الصحفي والإعلامي واعتداءً على الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة للأفراد، قيام الصحفي أو الإعلامي بتسجيل المحادثات التليفونية بينه وبين الطرف الآخر مُحَدثه (المصدر) دون إذنه أو علمه بأي وسيلة تثبت هذا الإذن والعلم وقيامه ببث المحادثة التي سجلها نصًا على أي وسيلة إعلامية دون إذن الطرف الآخر ببث المحادثة"، فإنه يكون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في حالة مخالفة ذلك إحالة الصحفي أو الإعلامي إلى النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات التأديبية ضده.

كما يكون للمجلس إلزام الوسيلة الإعلامية بحذف المحادثة وتغريمها بغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 250 ألف جنيه بحسب طبيعة المحادثة وما ترتب عليها من آثار ، وذلك مع عدم الإخلال بأى عقوبة ترد في قانون آخر.

ويهدف الكود الجديد إلى معالجة ظاهرة قيام بعض الصحفيين والإعلاميين بتسجيل محادثات أو لقاءات مع بعض الأشخاص مع بثها إعلاميًا أو صحفيًا دون موافقة مسبقة من أصحاب الشأن، ويمنع هذا الكود الذي أضافه المجلس، الصحفي أو الإعلامي بتسجيل المحادثات التليفونية بينه وبين الطرف الآخر مٌحَدثه (المصدر) دون إذنه أو علمه بأى وسيلة تثبت هذا الإذن والعلم وقيامه ببث المحادثة التي سجلها نصاً على أي وسيلة إعلامية دون إذن الطرف الآخر ببث المحادثة.

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