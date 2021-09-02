غدًا.. سماء مصر والوطن العربي تشهد اقتران الهلال بـ"التوأمين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أن سماء مصر والوطن العربي، تشهد قبل شروق الشمس، صباح غد الجمعة، هلال القمر المتناقص بنسبة 16% بالقرب من رأس التوأم المؤخر و رأس التوأم المقدم المع النجوم في كوكبة التوأمان تزين الأفق الشرقي وسيكون الهلال على بعد بضعة درجات فقط من رأس التوأم المؤخر.

وأضافت الجمعية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن مجموعة نجوم الجوزاء "الشتوية" ، ونجم الشعرى، ستشاهد في الأفق الجنوبي الشرقي إلى جانب عدد من النجوم اللامعة المشاهدة بالعين المجردة.