قطع مياه الشرب عن 13 منطقة في القاهرة 14 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن 13 منطقة بالمحافظة، نظرًا لتحويل مسار خط مياه قطر 800 مللم من شارع الحرية بسبب أعمال الكباري بميدان ابن الحكم.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم، أن ذلك التحويل يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق "العزب بالمطرية، ومنطقة الألف مسكن، وعزبة شنودة البحرية، واستراحة الوزير، ومنشية التحرير، وميدان سفير، وميدان الإسماعيلية، وميدان تريومف ومتفرعاتهم، والمالطة، ومنطقة السبع عمارات ومتفرعاتها، وقاعدة المالطة الجوية، ومستشفى الجلاء، وأرض الجولف"، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 4/9/2021، وحتى الساعة الثانية عشر صباح يوم الأحد الموافق 5/9/2021، ولمدة 14 ساعة.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة أعلاه.

ودبرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال على الخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.