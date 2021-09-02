صفقة آثار وطلقة.. مباحث العياط تكشف لغز مقتل شخص بالخرطوش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس ملابسات مقتل شخص بطلق خرطوش بمركز العياط، جنوب المحافظة.

وتبين أن خلاف على صفقة آثار مشبوهة كانت الدافع الرئيسي لارتكاب الجريمة، وتمكن ضباط المباحث من تحديد مرتكب الواقعة وتم إيفاد مأموريات لضبطه والسلاح المستخدمة.

مصدر أمني لفت إلى أن القتيل فارق الحياة داخل أحد المستشفيات بعد فشل محاولات إنقاذه من قِبل أطباء قسم الاستقبال متأثرا بإصابته وفقدانه كمية كبيرة من الدم.

البداية بلاغ تلقاه مدير قطاع الجنوب من نقطة شرطة ملحقة بأحد المستشفيات بمصرع شخص إثر تلقيه طلق خرطوش نافذ بالجسم.

ووجه العقيد هشام بهجت مفتش فرقة العياط والبدرشين، بفحص مسرح الجريمة ومراجعة كاميرات المراقبة بخطوط السير المحتملة لتحديد هوية الجاني وضبطه.

وشكل اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة فريق بحث يترأسه نائبه اللواء عاصم أبو الخير لتحديد هوية القتيل وفحص علاقاته والتأكد من وجود خلافات ترقى لارتكاب الجريمة.

جرى إيداع الجثة المشرحة، وتحرير محضر بالواقعة أحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.