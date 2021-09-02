كسر بماسورة غاز في العمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
شهد حي العمرانية غرب محافظة الجيزة حادث كسر بماسورة غاز دون خسائر في الأرواح.
تلقى مأمور قسم شرطة العمرانية إشارة بالواقعة من شرطة النجدة التي أخطرت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة.
ودفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء مدعومة بفريق إنقاذ بري بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء.
وتبين بالفحص وقوع كسر بماسورة غاز بحارة عماد عراقي المتفرعة من شارع حسين إسماعيل بمنطقة العمرانية الغربية.
وفرضت قوات الشرطة والحماية المدنية طوقا أمنيا بموقع الحادث، وجرى إخطار طوارئ الغاز وتم غلق المحبس المغذي للمنطقة لحين إصلاح العطل.