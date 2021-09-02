"ناضورجية وسيارات مراقبة".. ليلة سقوط الشحنة الكبيرة وعصابة الكيف بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بمحافظة الإسكندرية.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية وقطاع الأمن المركزي نشاط تشكيل عصابي مكون من (5 عناصر إجرامية – لثلاثة منهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظتي "الشرقية والقليوبية") تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة حيث يقوم اثنين من العناصر بنقل وترويج المواد المخدرة بسيارة قيادة عنصر آخر، بينما يقوم العنصرين الآخرين باستكشاف ومراقبة الطريق مستخدمين سيارة أخرى خشية ضبطهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال استقلالهم السيارتين المشار إليهما بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وضبط بحوزتهم 380 طربة لمخدر الحشيش – وزنت 38 كيلو جرام - مبلغ مالي – 5 هواتف محمولة بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار وأيدوا ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2٫660٫000 مليون جنيه تقريبا)، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.