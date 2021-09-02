"كسرت دماغها عشان زنانة".. حبس تاجر ألبان متهم بقتل زوجته في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-صابر المحلاوي:

أجرت النيابة العامة تحقيقات موسعة في قتل تاجر ألبان لزوجته بعدما هشم رأسها في الحائط بمدينة 6 أكتوبر.

وقال المتهم خلال التحقيق معه خلال استجوابه: "كسرت دماغها في الحيط عشان ست زنانة وطلباتها كتير".

ونسبت النيابة العامة إلى الزوج تهمة القتل العمد، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بأن تاجر الألبان المتهم بقتل زوجته كان في خلاف أسري دائم مع زوجته منذ سنوات عدة، وأن الخلافات تزايدت في الأشهر الماضية قبل الحادث حتى انتهت بجريمة راح ضحيتها المجني عليها، 42 عاما، على يد زوجها الذي يكبرها بعام واحد.

بحسب التحريات التي أشرف عليها العقيد محمد ربيع مفتش مباحث قسم ثالث أكتوبر وحدائق أكتوبر، أن الزوج فقد توازنه وأمسك برأس زوجته وظل يرطم رأسها في الحائط حتى سقطت جثة هامدة.

تلقى شقيق المجني عليها اتصالًا من الجيران أخبروه بوفاة شقيقته على يد زوجها فأسرع إليها فوجدها ملقاة على الأرض جثة هامدة، فأبلغ العميد علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالحادث.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وألقت القبض على المتهم، واقتاده المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر إلى ديوان القسم.

وبمواجهة المتهم اعترف بتفاصيل جريمته، مبررًا إقدامه على ارتكابها بأن زوجته دائما ما كانت تعامله بأسلوب غير لائق، فضًلا عن طلباتها المستمرة دون مراعاة لظروفه المادية.