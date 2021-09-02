توفر للعالم 80 تريليون دولار.. الطباعة ثلاثية الأبعاد ترسم المستقبل وتحافظ على البيئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك، يتضمن أبرز المعلومات حول الطباعة ثلاثية الأبعاد تحت عنوان "الطباعة ثلاثية الأبعاد.. مستقبل العالم وسلاح المحافظة على البيئة".

كما استعرض المركز، أيضًا عدة خصائص وتطورات أخرى شهدتها هذه الصناعة في فيديو جرافيك يحمل العنوان نفسه إذ يعرف هذا النوع من الطباعة على أنها عملية تصنيع يتم فيها بناء أشكال ثلاثية الأبعاد عن طريق ترسيب ودمج طبقات ثنائية الأبعاد حتى يكتمل المجسم المطلوب.

ويوجد منها 3 أنواع: الطباعة بواسطة الضوء، أو الليزر، أو البناء بالترسيب (الثرموبلاستك).

وفقًا للدراسات فإن الطباعة ثلاثية الأبعاد توفر للاقتصاد العالمي نحو 80 تريليون دولار، مقارنة بنحو 12.8 تريليون دولار من عمليات التصنيع التقليدية.

ومن المتوقع أيضًا أن الطباعة ثلاثية الأبعاد ستوفر نحو 26 مليار دولار خلال 2021.

ويمكن التعرف على المزيد من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لمركز المعلومات www.idsc.gov.eg